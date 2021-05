Periode 10-16 Mei Positif Rate di Sulsel 5,27 %

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Indikator yang sering digunakan untuk melihat densitas penyakit Covid-19 adalah Positifity Rate (PR)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Dinkes Sulsel), untuk PR di Sulsel, periode Senin-Minggu (10-16/5/2021) di angka 5,27 persen.

PR tertinggi terjadi pada Sabtu (15/5/2021) di angka 8,33 persen.

Terendah selama sepekan terjadi Senin (10/5/2021) dengan 3,87 persen.

Artinya rerata angka positif rate di antara seluruh sampel yang diperiksa, di atas standar WHO yakni 5 persen.

Terkait rasio uji spesimen. Sesuai standar WHO, rasio uji spesimen corona adalah 1 orang per 1.000 penduduk per pekan.

Untuk rasio jumlah spesimen yang diuji di seluruh laboratorium yang ada di Sulsel di angka 1.757 orang per 9,07 juta jiwa atau 1 banding 5.162 penduduk per pekan.

Artinya masih jauh dari standar WHO.

Sementara itu bagaimana dengan positif aktif di Sulsel?

Positif aktif adalah jumlah seluruh kasus Covid-19 yang masih berstatus positif baik kasus baru maupun lama.