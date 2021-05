Tiga Tahun Rudapaksa Anak Sendiri, Ayah di Luwu Utara Terancam 15 Tahun Penjara

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Darlis bin Nanna (40) terancam 15 tahun kurungan penjara.

Darlis adalah ayah yang tega merudapaksan anaknya selama tiga tahun di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Luwu Utara, Aipda Yuliani membenarkan lama kurungan yang mengancam pelaku.

Menurut dia, pelaku ditangkap karena melanggar Pasal 81 Ayat 3 UU No. 17 tahun 2016 Pasal 76D penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016.

Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU RI No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Ancaman hukumannya 15 tahun penjara," kata Yuliani, Minggu (9/5/2021).

Saat ini, lanjut Yuliani, pelaku masih ditahan di Polres Luwu Utara.

Ia mengalami luka tembak pada bagian tangan dan betis kiri.

"Ada lukanya di tangan dan betis, tapi dia baik-baik saja," katanya.

Untuk diketahui, kasus ayah rudapaksa anak terjadi di Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.