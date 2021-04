Ujibu Da'wata; Doa-Doa Ramadanmu Istijab Asalkan . . .

Thamzil Thahir

Editor In Chief Tribun Timur

SOAL (seharusnya) selalu dijawab.

Ayat keempat (186) perintah Puasa (dan) Puasa Ramadan di surah Al Baqarah, Allah SWT memulai dengan "Soal", menjelaskan jawaban, cara menjawab, dan tujuan jawaban itu.

Dan! memang begitulah "karakter sejati" Alquran; Bukan Persoalan, Ia adalah jawaban untuk semua persoalan kehidupan dulu, kini, dan kelak.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِى وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ‎:؛

(Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.)

Kalau hambaKu mempersoalkan padamu (سألك) -Muhammad- soal keberadaanKU-, katakan AKu ini dekat (قرب).."

Nah, (karena Aku begitu Dekat) maka mereka yang berdoa/berharap/meminta atau bermohonlah (دعوة) dengan sesungguhnya doa maka Aku (pasti) Kabulkan (أجيب).

Saudara-saudaraku. Di Bulan dan ayat Ramadan ini, kuingatkan lagi, kata Ujibu (أجيب; KUKabulkan) hanya diulang sekali dalam Alquran. Never ever at other verses.