Di Hadapan ASN Pemkot Makassar, Mendagri Tito Karnavian: ASN Harus Loyal Kepada Pimpinan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian mengatakan, agar para Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjaga loyalitasnya kepada pimpinannya.

Dalam hal ini Walikota - Wakil Walikota Malassar, Danny Pomanto dan Fatmawaty Rusdi.

Bahkan ia mengimbau kepada Danny - Fatma untuk mencopot pejabat yang tidak se-frekuensi dengan program serta visi-misi Pemkot Makassar.

"Copot yang tidak se-frekuensi, mohon maaf, karena pimpinan itu cari yang loyal. Kenapa ini penting, karena pimpinan juga ingin berhasil, kalau tidak sefrekuensi pasti program juga akan terhambat," ujar Tito saat memberikan sambutan terkait kunjungan kerja Kemendagri di Lt 2 Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Kamis (22/4/2021).

Karena menurut Tito, ada 4 jenis kuadran bawahan, pertama bawahan yang kompten dan loyal kepada pimpinan.

Kedua, bawahan yang kompeten tapi tidak loyal kepada pimpinan.

Ketiga, bawahan yang memiliki loyalitas tapi kurang dalam kemampuan dan kompetensi.

"Terakhir, jenis paling parah, tidak punya kompetensi, dan tidak punya loyalitas," jelasnya

Lanjut Tito, para ASN di Pemkot Makassar, harus berhati-hati dengan konsep kepemimpinan Danny Pomanto.

Pasalnya, kata Tito, Danny memiliki cara berfikir yang out of the box.