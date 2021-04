Paket Buka Puasa All You Can Eat Rp 55.000 di Whiz Prime Hasanuddin, Ada Menu Barbeque-nya Juga

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Momen Bulan Ramadan biasanya hotel-hotel di Makassar tak mau ketinggalan memberikan promo menarik.

Memberikan promo buka puasa di hotel Makassar, bisa kamu temukan di bulan seperti sekarang ini.

Salah satunya Whiz Prime Hasanuddin Makassar memberikan promo All You Can Eat kepada para tamu yang akan berbuka puasa.

Hanya dengan mengeluarkan bujet Rp 55.000 per orang, para tamu sudah bisa menikmati beragam hidangan buka puasa.

Berbagai menu khas Indonesia akan menjadi hidangan buka puasa yang komplit mulai dari makanan pembuka, takjil, hidangan utama, minuman segar, hingga tersedianya menu BBQ yang lezat.

Salah satu menu Takjil khas Makassar yang disajikan di Whiz Prime Hasanuddin Makassar yaitu Bassang.

Tentunya bagi warga Makassar, sudah tak asing dengan bubur yang terbuat dari jagung ketan dengan citarasa manis dan dihidangkan panas ini.

Menu berbuka puasa All You Can Eat ini dapat dinikmati di Malino Restaurant lantai 3 di Whiz Prime Hasanuddin Makassar.

Manajemen Whiz Prime Hasanuddin juga menyediakan aneka jajanan pasar di Ta’jil Corner di area lobi hotel sebagai fasilitas kepada para tamu saat tiba waktunya berbuka puasa.

Berbagi Bersama