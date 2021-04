Buka Puasa di Whiz Prime Hasanuddin Makassar Rp 55 Ribu per Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Whiz Prime Hasanuddin Makassar menyediakan penawaran istimewa di Bulan Suci Ramadan 1442 H ini.

Salah satunya paket buka puasa berkonsep all you can eat.

Dibanderol Rp 55 ribu per orang. Para tamu dapat menikmati berbagai menu Indonesia dengan hidangan khas Makassar.

Dari makanan pembuka, ta’jil, hidangan utama, minuman segar, hingga tersedianya menu BBQ.

Salah satunya, bassang- bubur yang terbuat dari jagung ketan dengan citarasa manis dan dihidangkan panas.

"Menu berbuka puasa all-you-can-eat ini dapat dinikmati di Malino Restaurant lantai 3 di Whiz Prime Hasanuddin Makassar," kata General Manager Whiz Prime Hasanuddin Makassar, Moch Ikhsan, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, kata dia, tersedia aneka jajanan pasar di Ta’jil Corner di area lobi hotel sebagai fasilitas kepada para tamu saat tiba waktunya berbuka puasa.

“Sesuai dengan tema tahun ini yakni Berkah Ramadan, Whiz Prime Hasanuddin Makassar akan selalu konsisten berbagi keberkahan," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap promo yang dihadirkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang.

Protokol Kesehatan Ketat