Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 Berakhir Sukses, Berikut Jadwal Pengumuman Pemenang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Touring virtual sepeda motor pertama di Indonesia dengan memanfaatkan aplikasi Y-Connect berakhir sukses.

Bertajuk Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah resmi berakhir pada Kamis (1/4/2021) lalu.

Ratusan peserta pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected dari berbagai daerah di Indonesia telah ambil bagian.

Mereka berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya jumlah kilometer ketika mengunjungi tujuh destinasi menarik di kota masing-masing.

Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 berlangsung selama 24 hari.

Dimana event ini berlangsung pada 8 Maret 2021 lalu.

Sebelumnya, dua kompetisi menarik yang wajib diikuti setiap partisipan yang mendaftar.

Pertama, kompetisi Y-Connect yang melombakan jarak terjauh atau mileage.

Kedua, kompetisi sosial media yang terdiri atas Best Photo & Caption serta Best Content Engagement. .

Terkait pemenang dari masing-masing akan diumumkan pada minggu kedua April 2021.