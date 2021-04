Siapa Syamsul Haq? Mahasiswa Asal UIN Jadi Peserta Istanbul Youth Summit 2021 di Turki

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak hentinya mengukir prestasi meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Seperti yang diraih oleh Syamsul Haq, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Syamsul Haq terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia pada kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-IV Istanbul Youth Summit (KTT ke-IV IYS) .

Kegiatan ini diadakan oleh Youth Break the Boundaries (YBB) di Istanbul Turki, 22-25 Maret 2021.

Mahasiswa semester X itu merasa bersyukur bisa berkontribusi untuk Kampusnya dalam kegiatan tersebut.

“Saya merasa sangat bersyukur karena bisa ikut serta mewakili pemuda Indonesia dengan membawa nama kampus saat mengikuti kegiatan KTT ke-IV IYS ,yang diselenggarakan di Istanbul Turki”, ujarnya saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (1/04/2021).

Syamsul menceritakan beberapa pengalamannya sebelum terpilih mengikuti ajang internasional tersebut.

IYS adalah program pertukaran pemuda yang tiap tahun diadakan oleh YBB.

Persyaratannya adalah pengumpulan esai yang berkaitan dengan tema yang membahas isu-isu yang berlangsung tiap tahun.

“Tahun ini membahas leadership through the crisis (kepemimpinan di era krisis) dengan banyak sub tema yang dibahas ekonomi, pemerintah, lingkungan, sosial, dan pendidikan," katanya.