LENGKAP! Harga & Spesifikasi Xiaomi Mi Mix Fold, Smartphone Lipat 8,01 Inchi

TRIBUN-TIMUR.COM - Ponsel smartphone lipat mulai jadi trend.

Banyak digunakan, setelah dipelopori Samsung.

Xiaomi resmi memperkenalkan ponsel lipat pertamanya, Mi Mix Fold.

Mi Mix Fold dirilis di China pada Selasa (20/3/2021) malam.

Ponsel lipat pertama dari Xiaomi ini memiliki desain yang umum ditemukan pada ponsel lipat lainnya.

Mi Mix Fold memiliki layar besar dan sebuah layar sekunder.

Xiaomi Mi Mix Fold (blog.mi.com)

Mi Mix Fold memiliki layar utama menggunakan OLED berbentang 8,01 inci WQHD+ dengan rasio aspek 4:3.

Diklaim layar utamanya saggup menahan lipatan hingga 200.000 kali.

Dikutip dari blog.mi.com, Mi Mix Fold juga telah lulus dalam pengujuan ekstrem dengan dilipat sebanyak 1 juta kali.

Xiaomi mengklaim bahwa Mi Mix Fold merupakan smartphone lipat terbesar yang ada di pasaran saat ini.

Selain itu, layar utama juga memiliki 1 miliar warna dengan kecerahan tertinggi 900 nits.

Di bagian luar terdapat layar sekunder tipe AMOLED 6,52 inci HD+ dan telah mendukung refresh rate 90Hz.

Layar sekunder ini memiliki rasio aspek 27:9 dengan tingkat kecerahan tertinggi 900 nits.

Soal speaker, Mi Mix Fold mewarisi audio yang ada di Mi 11 yakni SOUND BY Harman Kardon.

Teknologi ini meningkatkan suara hingga 40% lebih keras daripada Mi 10 Pro.

Urusan kamera, di bagian kanan atas layar sekunder terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 20 MP.

Pada bagian punggung, terdapat tiga kamera belakang dengan rincian kamera utama 108MP, kamera ultra wide 13MP, dan kamera telefoto 8MP.

Kamera telefoto ini meggunakan teknologi lensa cair (Liquid Lens) yang memungkinkan pengguna memotret gambar dari jarak fokus dekat 3 cm, zoom optik 3x, atau zoom hybrid 30x.

Selain itu, kamera utama 108MP dilengkapi dengan lensa 7P, yang dapat langsung menghasilkan foto definisi tinggi.

Bagian dapur pacu juga tidak kalah menarik.

Mi Mix Fold diotaki chipset garapan Qualcomm yang paling canggih saat ini, Snapdragon 888.

Mi Mix Fold hadir dengan dua varian konfigutasi yakni RAM 12GB/256GB dan 16GB/512GB.

Smartphone lipat ini memiliki baterai berkapasitas 5.020 mAh.

Kapasitas tersebut dibagi menjadi dua baterai, masing-masing berkapasitas 2.460 mAh dan 2.560 mAh.

Mi Mix Fold juga telah mendukung pengisian cepat 67W.

Daya ponsel ini dapat terisi penuh hanya dalam waktu 37 menit.

Xiaomi mengeluarkan dua edisi untuk ponsel lipat pertamanya ini, pertama edisi standar dan kedua edisi special.

Versi standar menggunakan penutup belakang Corning Gorilla Glass generasi kelima dengan tekstur keramik.

Sementara edisi spesial terdapat bingkai tengah emas dan tombol volume, serta bagian belakang keramik hitam dengan ukiran laser khusus.

Xiaomi Mi Mix Fold (blog.mi.com)

Harga Xiaomi Mi Mix Fold

Mi Mix Fold baru akan dijual di pasar China pada 16 April mendatang.

Meski demikian, Xiaomi telah membuka sesi pemesanan (pre-order) untuk Mi Mix Standard Edition dan Ceramic Special Edition sejak 30 Maret.

Di China, Mi Mix Fold varian 12GB/256GB dijual dengan harga 9.999 Yuan atau sekira Rp 20,9 juta.

Sementara varian tertinggi 16GB/512GB dibanderol dengan harga 12.999 Yuan atau sekira Rp 27,2 juta.

Belum ada informasi lebih lanjut apakah ponsel lipat pertama Xiaomi ini akan dijual untuk pasar global, termasuk Indonesia.

Spesifikasi detail Mi Mix Fold

Internal display:

8.01” flexible OLED

4:3 aspect ratio

WQHD+ resolution, 1 billion colors, DCI-P3

60 Hz refresh rate; 120Hz touch sampling rate

900nits peak brightness, 600nits overall brightness

4,300,000:1 contrast ratio

HDR10+, Dolby Vision

JNCD≈0.29 and ΔE≈0.35

Supports MEMC

External display:

6.5” AMOLED display

90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate

27:9 screen ratio, 2520 x 840 resolution

900nit peak brightness, 700nit overall brightness

TrueColor display, JNCD≈0.55 ΔE≈0.52

Super Resolution, both for video and images

HDR10+

Connectivity:

Dual 5G stand-by, Wi-Fi 6

Processor:

Qualcomm Snapdragon 888

Storage:

LPDDR5 3200MHz + UFS 3.1

Cooling system:

Buttery cooling system – VC chamber + Bionic-structure graphene + thermal gel + multilayer graphite sheet

Rear camera:

Self-developed Surge C1 image processing chip

108MP HM2 primary sensor, 1/1.52”, 7P, 2.1μm (9-in-1)large pixels

The world’s first liquid lens, 8MP, 80mm equivalent focal length, 3cm minimum focusing distance

123° ultra-wide angle lens, 13MP, F2.4 aperture 1.12μm

Front camera:

20MP front camera

Audio:

Quad speakers 3D panoramic sound system

Dual 1216 speakers

SOUND BY Harman Kardon

Security:

Side fingerprint unlock (2-in-1 power button)

Battery:

5.020mAh double-cell design

Charging:

67W wired turbo charging

37 min to 100%

OS:

MIUI 12 based on Android 10

Dimensions&Weight:

Extended: 173.27mm x 133.38mm x 7.62mm

Folded: 173.27mm x 69.8mm x 17.2mm

Black:317g

Ceramic Special Edition:332g

(Tribunnews.com/Fajar)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mi Mix Fold, Smartphone Lipat Pertama Xiaomi Dijual dengan Harga Rp 20 Jutaan