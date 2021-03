Akibat Bom di Katedral Nama Makassar Mendunia, Diberitakan Sampai Amerika Serikat, Termasuk Time

TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Indonesia, tidak hanya menggaung di pemberitaan Indonesia saja, melainkan juga di luar negeri.

Bahkan sejumlah media besar dunia turut memberitakannya, termasuk Time.

Hal ini membuat nama Makassar disebut-sebit, dalam pemberitaan tersebut.

Ratusan berita berbahasa Inggris menyebut Makassar dalam headline-nya.

Time memberitakan dengan judul Suicide Bombing Wounds 20 People During Palm Sunday Mass in Indonesia (Bom bunuh diri melukai 20 orang, dalam misa minggu palem).

"Dua penyerang meledakkan diri di luar katedral Katolik Roma yang penuh sesak selama misa Minggu Palem di pulau Sulawesi, Indonesia, melukai sedikitnya 20 orang, kata polisi," Sebuah video yang diperoleh The Associated Press memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang berserakan di dekat sepeda motor yang terbakar di gerbang Katedral Hati Kudus Yesus di Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan," tulis Time.

Selain Time, website berita USA Today juga melansir berita mengenai bom bunuh diri ini.

USA Today memberitakan dengan judul At least 20 hurt in Palm Sunday bombing at Indonesia cathedral; attackers believed to be part of militant group, police say (sekitar 20 orang terluka dalam pemboman Minggu Palm di katedral Indonesia; penyerang disebut polisi adalah bagian dari grup militan).

Berita lain USA Today menyebut Officials investigate newlyweds after Palm Sunday church bombing wounds 20 in Indonesia (Petugas menyelidiki pengantin baru setelah pengeboman gereja saat Minggu Palm yang melukai 20 orang di Indonesia).

Dari Eropa, kanal berita france 24 menyajikan bukan hanya berita tapi juga video dalam berita Suicide bombing targets Indonesian Catholic Church on Palm Sunday (Pelaku bom bunuh diri menargetkan gereja katolik Indonesia pada minggu palem).