Planet Surf Nipah Diskon Besar-Besaran, Socks RipCurl Sisa Rp 99 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerai fesyen Nipah Mall, Planet Surf menawarkan berbagai program menarik demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Brand yang berada di bawah naungan PT Planet Selancar Mandiri, menghadirkan promo bertajuk Lucky So March yang ditawarkan kepada konsumen setianya agar lebih mudah menjaga penampilan.

Olehnya itu, Planet Surf menawarkan Sale Up To 50 persen untuk setiap pembelian merk Spyderbilt, Insight, Juice Ematic, Planet Surf Clothing, No Fear, Volcom,Rip Curl dan Dragon.

"Promo berlaku untuk outfit pria maupun wanita, pengunjung dapat membeli pakaian dengan harga mulai Rp 140 ribu rupiah, ujar salah satu Sales Promotion Boy, Ari,Sabtu (20/3/2021).

Tak hanya pakaian, promo diskon juga berlaku untuk accessories seperti ikat pinggang, kaos kaki, sandal, tas ransel, topi, dan sepatu.

Demikian pula, Planet Surf juga menyiapkan beberapa promo yang tidak kalah menarik lainnya berupa pembelian dua sandal merek Rip Curl kini sisa Rp 299 ribu, selain itu khusus Socks RipCurl hanya Rp 99 ribu dari harga Rp 749 ribu.

Kisaran harga untuk koleksi pakaian t-shirt maupun shirt dibanderol mulai dari harga Rp 60 ribu hingga 300 ribu. Sebelum diskon Rp 299 ribu sampai Rp 449 ribu.

Celana seharga Rp 70 ribu sampai Ro 700 ribu. Sebelum diskon Rp 499 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Jaket seharga Rp 95 ribu hingga Rp Rp 700 ribu, harga normal Rp599 ribu sampai Rp 1,6 juta.

Selain itu, pengunjung akan mendapatkan keuntungan lebih jika melakukan transaksi minimal Rp 999 ribu.

Pengunjung berkesempatan mendapatkan lucky voucher senilai Rp100 ribu rupiah.

Voucher ini dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya.

Adapun kategori pemilihan produk pakaian ataupun aksesoris dapat digabung dengan kategori produk lainnya.

Tak hanya itu, tersedia dengan berbagai model, ukuran, serta berbagai pilihan warna maupun motif, mulai dari atasan maupun bawahan seperti halnya t-shirt, shirt, jaket, dan celana. (*)