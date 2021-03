Poltekpar Makassar Gelar Widyawisata di Gowa, Maros dan Pangkep

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata (Poltekapar) Makassar, menggelar kegiatan Widyawisata dengan tema “experience your learning through study for a better future”.

Kegiatan tersebut berlangsung di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkep, Kamis hingga Sabtu (11-13/3/2021).

Khusus tahun ini di masa pandemi, sebanyak 608 mahasiswa semester 2 menginap di enam hotel berbintang yang berada di Makassar.

Mereka tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Mahasiswa tersebut terdiri dari mahasiswa Program Studi Manajemen Divisi Kamar (MDK) 45 orang, Manajemen Tata Hidangan (MTH) 66 orang, Manajemen Tata Boga (MTB) 74 orang.

Manajemen Bisnis Jasa Perjalanan Wisata (MJP) 69 orang, Pengelolaan Perhotelan (PPH) 80 orang, Destinasi Pariwisata (DPA) 92 orang.

Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 88 orang, dan Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan (MKH) 94 orang.

Pembukaan Widyawisata di tengah masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara Daring dan Luring, yang terpusat di Claro Hotel Makassar.

Disaksikan secara virtual oleh mahasiswa yang berada di Hotel Harper Perintis Makassar, Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, Hotel Aston Makassar, Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, dan The Rinra Hotel Makassar.

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Muhammad Arifin menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan Widyawisata ini.