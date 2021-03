New Confero S Mengaspal di Makassar, Segini Harganya

Kumala Group melalui Wuling Kumala selaku Dealer Partner Wuling Motors memperkenalkan New Confero S di Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar, Sabtu (13/3/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kumala Group melalui Wuling Kumala selaku Dealer Partner Wuling Motors memperkenalkan New Confero S di Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar, Sabtu (13/3/2021).

Mengusung konsep the realspacious family MPV, New Confero S resmi mengaspal dengan sensasi kenyamanan dan keamanan berkendara bagi penggunanya.

Demikian disampaikan Marketing Manager Kumala Group, Ivan Pudya Sumanta.

Ia mengatakan, New Confero S didasari oleh semangat Drive For A Better Life.

"Kami ingin membawa pelanggan merasakan semangat melalui produk terbaru ini," katanya, Sabtu (13/3/2021).

Ia membeberkan, ada 5 varian New Confero S.

Antara lain, Pristine White, Dazzling Silver, Starry Black Carnelian Red, dan Aurora Silver.

"Harga OTR Makassar mulai Rp 205,8 juta," bebernya.

Ia menambahkan, pembelian New Confero S di periode launching yakni 13-14 Maret 2021 berkesempatan mendapatkan Car Air Purifier, Smartphone Vivo Y51, Voucher belanja jutaan rupiah. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit