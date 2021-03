Tian Ajak Pengungsi Banjir Nginap di Hotel Claro Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettatani, menghadirkan penawaran spesial khusus bulan Maret 2021.

Menurut Marketing Communications, Christianto Mandala Putra, penawaran ini dihadirkan untuk pengungsi banjir Makassar, Gowa, dan Maros.

"Ini promo kita di bulan Maret. Kebetulan kemarin hujan terus dan banyak kebanjiran, maka dari itu kami inisiatif membuat design promo untuk orang-orang yang mungkin ingin mengungsi sementara di Claro," katanya, Kamis (11/3/31).

Paket kamar dibanderol mulai Rp 585 ribu per malam untuk kamar tipe deluxe.

Dengan benefit seperti include sarapan pagi untuk dua orang, gratis akses pool and gym dua orang serta diskon 15 persen untuk seluruh F&B, free wifi serta free pressing.

Promo yang dihadirkan bertajuk March Velous.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Tian itu mengungkapkan, pihaknya juga menghadirkan diskon di KOI Japanese Restaurant.

Diketahui khusus pengguna kartu kredit Bank Mandiri diskon 20 persen, sedangkan untuk para tamu yang sedang menginap diberikan diskon sebesar 15 persen.

Adapun harga yang dibanderol untuk makanan yang bertema All You Can Eat itu yakni sebesar Rp 175 ribu per pax.