KOI Japanese Restaurant Hotel Claro Makassar Diskon 20 Persen 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pernah nggak sih kamu pesan makanan di sebuah restoran dan ternyata porsinya gak sesuai ekspektasi? Ditambah harga yang lumayan pricey buat kantong jadi kosong.

Nah, kabar gembira nih buat kamu anak kos yang mau makan banyak, enak, dan sekalian perbaikan gizi.

Sekarang di Claro Hotel and Convention Centre, Jl Andi Pangeran Pettarani, Makassar, ada restoran dengan konsep All You Can Eat yaitu Koi, Japanese Restaurant yang menyediakan Japanese BBQ sebagai menu utamanya.

BBQ atau barberque sendiri adalah metode mengolah produk daging dengan memanaskan daging pada alat panggang di media bara api, dengan konsep unik di restoran, sehingga kalian bisa makan sepuasnya lho, tapi tetap ada aturan yang berlaku .

Salah satu keunikan KOI Japanese Restaurant adalah di sini kalian harus melayani diri sendiri atau self service, kalau kamu ingin menikmati daging dan seafood dengan cara BBQ, kamu bisa memasaknya sendiri di pemanggang yang tersedia di setiap meja.

Walaupun dibebaskan mengambil makanan tetapi kamu akan diberi durasi waktu selama 90 menit. Tapi tenang, 10 menit sebelum waktu kalian habis, pegawai di sana akan datang dan memberi tahu waktu yang tersisa, kalau ada makanan yang tersisa, kamu akan dikenakan charge.

Dengan membayar Rp 175 ribu (nett) per orang, Tribunerss bisa makan apa saja yang disediakan, mulai dari daging-dagingan, seafood, chicken teriyaki, Chicken katsu, snack, minuman hingga dessert, perlu diingat semua menu yang disediakan bisa bebas refill.

Tak hanya itu, Menurut Marketing Communications Manager Claro Makassar, Richwan Wahyudi, launching KOI kali menghadirkan promo diskon sebesar 20 persen untuk pengguna kartu kredit bank Mandiri.

" Selain promo 20 persen, kita juga memberikan diskon 15 persen untuk para tamu yang sedang nginap disini," ujarnya Senin (8/3/2021).

Udah kebayang kan gimana puasnya kamu kalau berkunjung ke sini?Kamu bisa ke sini pukul 10.00 Wita sampai 15.00 Wita dan 18.00 Wita hingga 22.00 wita.

Segera ajak teman makanmu dan siapkan strategi terbaik untuk memaksimalkan 90 menit yang kamu punya,Selamat mencoba.