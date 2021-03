Apa Itu Ghosting? Dinobatkan Untuk Kaesang Pangarep yang Buat 'Ngarep' Felicia Tissue

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Warganet dihebohkan dengan kabar miring terkait anak presiden Indonesia, Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Ia dianggap melakukan ghosting kepada perempuan yang selama ini dikenal sebagai kekasihnya, Felicia Tissue.

Hingga nama dan istilah ghosting menjadi trending di media sosial.

Lantas apa itu ghosting ?

Kabar dugaan adanya orang ketika dihubungan Kaesang Pangarep dan Felicia Tissue menggemparkan jagat maya.

Baca juga: Jejak Karir Tak Sembarang Nadya Arifta yang Disebut Orang ke-3 Hubungan Kaesang Pangarep-Felicia

Pasalnya ia merupakan anak orang nomor satu di Indonesia yang sudah menjalani hubungan hingga bertahun-tahun.

Dilansir dari Tribunnews, Kaesang Pangarep disebut melakukan ghosting terhadap mantan kekasihnya, Felicia Tissue.

Hal itu diungkapkan teman Felicia melalui Instagram Story @kimberleyneo yang kemudian diposting oleh akun Ibunda Felicia, Meilia Lau, @meilia_lau.

"... For five years you dated my friend, brought her out to the public eye and led her to believe that she was the only one for you."

(Selama lima tahun Anda menjalin hubungan dengan teman saya, membawanya ke publik dan membuatnya percaya bahwa dialah satu-satunya untuk Anda)