Tak Hanya Tas, SUSEN juga Hadirkan Ragam Aksesoris di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selain tas dan dompet, SUSEN juga menyediakan beragam aksesoris penunjang penampilan wanita.

Antara lain, anting-anting, kalung, gelang dan cincin yang trendy dan stylish.

SUSEN juga menghadirkan kacamata hitam dan clear lens yang dilengkapi dengan UV protection untuk melindungi mata dari sinar matahari.

Diketahui Toko milik Kawan Lama Group membuka dua toko SUSEN sekaligus di Makassar.

Toko pertama berlokasi di Living Plaza Latanette Lantai GF, Jl Sungai Saddang Lama No 15 buka hari ini, Selasa (23/2/2021).

Toko kedua berlokasi di Living Plaza Perintis Makassar Lantai GF, Jl Perintis Kemerdekaan Km 9 yang akan dibuka hari Rabu (24/2/2021).

Managing Director SUSEN Meutia Kumala mengatakan, melalui koleksi yang dihadirkan, pihaknya ingin memberikan inspirasi untuk penampilan wanita lebih bergaya.

Bisa pula sebagai pilihan kado untuk orang terkasih di berbagai acara.

Promo Buy 1 Get 1

Menurut Meutia, berbagai penawaran menarik juga dihadirkan seperti Buy One Get One Free.

"Kami juga beri diskon hingga 50 persen untuk produk pilihan yang berlangsung hingga 7 Maret 2021," katanya, Selasa (23/2/2021).

Mengenai keamanan bertransaksi, SUSEN mengimbau pelanggan bertransaksi secara non tunai melalui virtual account dan digital payment.

Pelanggan juga bisa menikmati kemudahan pembayaran melalui fasilitas cicilan 0 perse hingga 6 bulan menggunakan kartu kredit BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan CIMB Niaga.

"Yang terpenting, kami menerapkan protokol kesehatan ketat," tuturnya.