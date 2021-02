Pebalap Galang Hendra Puji Keunggulan All New Aerox 155 Connected

Pembalap muda asal Yogyakarta, Galang Hendra Pratama tengah menjajal All New Aerox 155 Connected.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Aerox 155 Connected resmi menyapa konsumen Indonesia dengan sejumlah ubahan dari generasi sebelumnya.

Sentuhan peningkatan dilakukan di berbagai sektor mulai dari desain, fitur, maupun performa.

Hal tersebut menghadirkan karakter Sporty Scooter yang kuat agar dapat mendukung aktivitas berkendara.

Pembalap muda yang tengah menjajal All New Aerox 155 Connected, Galang Hendra Pratama memberikan komentarnya terkait pembaharuan motor tersebut.

Pria asal Yogyakarta dan pembalap Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang beraksi di ajang World Super Sport (WSS) tersebut mengatakan, keunggulan pada All New Aerox 155 Connected yang membuatnya pantas dicap The Best Sporty Scooter di kelasnya.

“Beberapa bulan ini mencoba All New Aerox 155 Connected keliling Yogkayarata. Fitur Y-Connect seru sekali," katanya.

Menurutnya, sepanjang mengendarai All New Aerox 155 Connected sangat pas untuk anak milenial.

"Karakternya sporty, agresif, dan penuh percaya diri," ujarnya.

Dari sisi desain, performa dan fitur itu merefleksikan identitas pengendara.

Keunggulan