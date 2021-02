Saatnya Menetapkan Hari Bahasa Bugis Sedunia, Menanti Kepedulian Gubernur Sulsel dan Wali Kota

Oleh: Supratman SS MSc PhD

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas dan Founder and Executive Director of Center for Eastern Indonesia Studies

Opini Supratman SS MSc PhD ini dimuat di Rubrik Opini Tribun Timur edisi Rabu, 10 Februari 2021, halaman 15 dengan judul Hari Bahasa Bugis Sedunia. Supratman Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas menulis, dalam catatan beberapa penulis menyebutkan bahwa manusia Bugis ada jadi penghuni awal di benua Australia, Amerika, Eropa, Afrika juga Timur Tengah. Artinya, bahwa manusia Bugis hampir ada di setiap benua yang ada di muka bumi.





TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kekhawatiran akan kepunahan bahasa Bugis menjadi kerisaun banyak pihak terkhusus aktivis dan akademisi yang punya perhatian besar terhadap kebudayaan dan tradisi manusia Bugis.

Keprihatinan mereka sangat beralasan dengan melihat fenomena sebagaimana berikut;

1. Ideologi globalisasi berupaya menghilangkan keberadaan dan pengaruh budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari umat manusia.

2. Keluarga manusia Bugis tidak lagi menggunakan bahasa Bugis dirumahnya. Dalam kalimat lain, bahasa Bugis sudah sangat jarang digunakan.

3.Bahasa Bugis tidak lagi mendapat tempat di lembaga dan institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah.

4. Pemerintah setempat tidak punya program apalagi kebijakan terkait keberadaan, pengembangan dan peningkatan bahasa Bugis.

Kenyataan tersebut sangat kontradiktif dengan keberadaan budaya Bugis sebagai sebuah kebudayaan yang memiliki banyak keunggulan.

Sejatinya kekhawatiran itu tidak mesti ada bilamana kita melihat budaya dan segala hal yang melingkupi bahasa Bugis.