Inilah Julukan 10 Negara ASEAN & Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada 10 negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Sepuluh negara tersebut saling menjalin kerja sama di berbagai sektor.

Sepuluh negara yang telah bergabung dengan ASEAN adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja.

Negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki julukannya masing-masing sesuai dengan karakteristiknya.

Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya yang mengutip dari situs Seasia.co dan Skycanner.com:

Indonesia

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, yakni terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis khatulistiwa.

Indonesia memiliki ribuan pulau dan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari budaya hingga sumber daya alam.

Kekayaan alam ini membuat Indonesia terlihat seperti batu zamrud. Maka tidak mengherankan jika Indonesia dijuluki sebagai The Emerald of the Equator atau Zamrud Khatulistiwa.

Filipina

Filipina mendapat julukan sebagai Pearl of the Orient Seas atau Mutiara Laut dari Orien.