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Aktivitas Padat Wali Kota Parepare yang Juga Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe sebelum Positif Covid

Taufan Pawe melepas Tim Golkar Peduli Gempa Sulawesi Barat di Sekretariat Golkar Sulsel

zoom-inlihat foto Aktivitas Padat Wali Kota Parepare yang Juga Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe sebelum Positif Covid
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Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe terkonfirmasi positif Covid-19, Senin (25/1/2021).

Kabar kurang baik tersebut disampaikan langsung Wali Kota Parepare itu secara terbuka.

Ia mengatakan hasil swabnya menunjukkan hasil positif Covid-19.

"Tadi pagi saya menjalani Swab test PCR rutin, Qadarullah hasilnya saya terkonfirmasi positif Covid-19," kata Taufan Pawe dalam pesan yang diterima Tribun Timur, Senin (25/1/2021).

Dalam sepekan terakhir, Taufan Pawe menjalani agenda yang padat.

Seperti menyalurkan bantuan Golkar Peduli di Kabupaten Mamuju Sulbar, menjalankan agenda Pemkot Parepare, hingga agenda Golkar Sulsel.

Pada Sabtu 16 Januari 2021 atau sembilan hari lalu, Taufan Pawe melepas Tim Golkar Peduli Gempa Sulawesi Barat di Sekretariat Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Kota Makasaar.

Dalam kesempatan itu, turut hadir pengurus DPD I Golkar Sulsel dan DPD II Golkar Makassar.

Seperti Ketua DPRD Sulsel sekaligus Bendahara Golkar Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Plt Ketua Ketua DPD II Golkar Makassar Irianto Ahmad.

Pelepasan bantuan tim Golkar Peduli merupakan tahap pertama menyikapi gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat.

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Taufan Pawe
Taufan Pawe Positif Corona
Taufan Pawe Positif Covid
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Penulis: Ari Maryadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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