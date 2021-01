Pesan Bakmie Ayam di Resto Babe27 dengan Empat Varian Toping yang Disukai Keluarga, Tanpa MSG!

TRIBUNTIMURKULINER.COM - Siapa yang tak kenal Bakmie ayam, salah satu makanan kaki lima yang banyak disukai masyarakat Indonesia.

Kuliner satu ini cukup mudah ditemukan di beberapa daerah, termasuk Kota Makassar.

Jika berkunjung ke Makassar, jangan lupa mencicipi kuliner Bakmie Ayam Resto Babe27.

Lokasinya berada Jl Monginsidi Baru no 14, Kota Makassar, namun selama pandemi sang owner Yama Kasim hanya melayani take away atau bawa pulang.

Babe27 merupakan bisnis kuliner di Kota Makassar yang menjajakan bakmie ayam sejak 2016 lalu.

Empat varian rasa atau toping yang dapat dipilih yakni bakmie jawa, bank, krispi dan jamur.

Rahasia kelezatan bakmi terletak pada semua komponennya, mulai dari minyak sampai topping.

Termasuk seluruh bahan yang digunakan. Resto Babe27 memproduksi sendiri semua bahannya mulai dari mienya, pangsit, kerupuk dan lainnya.

Sehingga soal rasa dijamin berbeda dari tempat lainnya.

Salah satu menu favorit disini yakni toping krispi.