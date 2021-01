Beli Rumah Tipe 68 di Modern Estate Hertasning Baru Berhadiah Motor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - IMB Property akan melakukan penjualan perdana rumah tipe 68/108 di Modern Estate, Jl Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Kabupaten Gowa.

Penjualan perdana ini akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma No 130, Sabtu (23/1/2021) mulai pukul 10.00 Wita sampai selesai.

Direktur Utama IMB Property, Andi Rahmat Manggabarani mengatakan, produk kali ini mengusung konsep a home for millenial.

Menyasar keluarga muda, hunian digadang-gadang akan jadi hunian nyaman dan lokasi strategis di Makassar dan Kabupaten Gowa.

"Rumah dua dua lantai dengan luas lahan 6x18 meter hanya dibanderol Rp 950 jutaan ini tak dimiliki pengembang lain," katanya.

Tak butuh waktu lalu untuk serah terima, yakni kurang lebih 18 bulan.

"Stok terbatas hanya 22 unit," ujarnya.

Harga sudah termasuk BPHTB, BBN, PPN, AJB dan juga Subsidi Biaya KPR.

Di samping itu, berbagai kemudahan lainnya bisa diperoleh jika membeli unit saat penjualan perdana.

"Bisa diangsur 48 kali kali ke pengembang, serta bonus 1 unit AC atau TV," ujarnya.