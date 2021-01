Beda dari Pendahulunya, Galaxy Buds Pro Tampil Lebih Mungil dan Elegan, Kelebihannya

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Di awal tahun menjadi momen yang menggembirakan bagi Samsung.

Brand kenamaan ini baru saja meluncurkan berbagai produk terbarunya.

Tak hanya, menelurkan trio Galaxy S21 di acara Galaxy Unpacked yang disiarkan secara online, Kamis (14/1/2021).

Diketahui, Samsung juga memperkenalkan Galaxy Buds Pro terbaru dengan tampilan lebih mungil dan elegan tak seperti pendahulunya.

Dilansir dari Kompas .com, bentuknya tidak lagi lonjong seperti kapsul atau menyerupai kacang polong layaknya Galaxy Buds Live, casing Galaxy Buds Pro kini berbentuk persegi dengan sudut membulat.

Sesuai rumor yang beredar, Galaxy Buds Pro dilengkapi fitur True Active Noise Cancellation.

Fitur ini akan mereduksi suara bising yang ada di sekitar pengguna.

"Dengan chipset yang dipercanggih, akan mengeliminasi kebisingan di latar belakang hingga 99 persen secara real time," jelas salah satu petinggi Samsung di acara peluncuran.

Selain itu Earbuds Pro juga memiliki fitur two way speaker system menggunakan system in package (SIP).

Earbuds ini memiliki fitur 3D audio dengan pendeteksi gerakan kepala, mirip dengan fitur Spatial Audio yang dimiliki Apple AirPods.