2 Rumah Sakit di Luwu Timur Tak Sanggup Tampung Pasien Covid-19, Wabup: Bentuk RS Lapangan

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam meminta Dinas Kesehatan bersiap menghadapi vaksinasi Covid-19 bulan ini.

Hal itu disampaikan Irwan dalam rapat evaluasi Covid-19 di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya Dinkes harus segera membentuk tim teknis untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksin supaya berjalan sesuai harapan.

"Identifikasi memang calon penerima vaksin sesuai aturan yang dipersyaratkan untuk tahap pertama ini sehingga sudah ada data by name by adress," katanya.

Selain itu, kondisi dua rumah sakit yaitu RSUD I La Galigo dan Awal Bross Sorowako sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah pasien Covid-19.

Terkait kondisi ini, Irwan mengatakan akan segera ditangani dengan membentuk rumah sakit lapangan yang nantinya akan dipusatkan di Camp Enggano Sorowako.

"Untuk fasilitas rumah sakit lapangan itu, nantinya akan saya komunikasikan dengan pihak PT Vale Indonesia termasuk juga tenaga relawan Covid-19 itu nantinya," tuturnya.

"Termasuk perekrutan tenaga relawan Covid-19 juga sudah mulai dilakukan agar dapat berperan optimal membantu tim Nakes Covid-19," lanjutnya.

Sampai hari ini, total kasus Covid-19 di Luwu Timur tembus 2.210 orang dan sembuh 2.028 orang.

Adapun pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia totalnya sudah 18 orang.