Pesta Diskon Awal Tahun di TSM Makassar, Belanja Hemat Hingga 70%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki awal tahun 2021, pesta diskon hadir di sejumlah tenant di Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Mall yang berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga Makassar ini memberikan beragam penawaran menarik.

Mulai dari diskon hingga 70 persen, buy 1 get 1 free, potongan harga hingga vouchers.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (2/1/2021), Brand asal Jerman, Hugo Boss yang berlokasi di Ground Floor menghadirkan Final Reduction diskon hingga 70 persen untuk koleksi Men’s Polo Shirt (selected items).

Selanjutnya tenant Lacoste, perusahaan pakaian Perancis ini menawarkan diskon hingga 50 persen untuk berbagai koleksi kemeja Slim Fit pria, T-shirt hingga koleksi tas dan sepatu.

Tidak ketinggalan promo Clearance Sale untuk sejumlah koleksi parfum di tenant C&F Perfumery.

Seperti, Mandarina Duck Let's Travel to New York for Woman EDT 100 ml yang semula dijual dengan harga Rp 450 ribu kini bisa didapatkan hanya dengan Rp 180 ribu.

Promo berlangsung hingga 17 Januari mendatang.

Nikmati promo kacamata Buy 1 Get 1 Free dari tenant Optik Melawai untuk pembelian frame dan lensa atau kacamata hitam.

Dapatkan pula promo last call diskon hingga 50 persen untuk sejumlah koleksi yamg berlangsung hingga 10 Januari 2021.