Perbedaan dan Penggunaan Mrs dan Ms dalam Bahasa Inggris, Lengkap Contoh Kalimat

TRIBUN-TIMUR.COM - Halo adik-adik. Yuk kita belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan sapaan Mrs. dan Ms.

Apa perbedaan Mrs. dan Ms? Kapan kita bisa menggunakan sapaan Mrs. atau Ms?

Simak penjelasannya berikut ini:

Terkadang pembelajar bahasa Inggris merasa bingung akan penggunaan kedua singkatan ini.

Mrs. dan Ms. merupakan sebutan atau sapaan yang ditujukan pada wanita.

Sebutan ini digunakan ketika kita memanggil seseorang secara sopan atau seseorang yang lebih tua dari kita.

Dalam penulisan, biasanya dalam sebuah undangan, kedua singkatan ini diikuti dengan nama.

Penggunaannya berbeda tergantung statusnya.

Mrs. merupakan singkatan dari Mistress. Cara membacanya yakni "mises".

Melansir Grammarly, “Mrs.” "is a title of respect for a married or widowed woman".