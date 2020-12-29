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SIAPA Michael Yukinobu? Cowok Asal Medan, Trending saat MYD Pemeran Pria di Video Syur Gisel Dicari

Siapa MYD Pemeran Pria di Video Syur Gisel Belum Diumumkan? Instagram Michael Yukinobu Diserbu

zoom-inlihat foto SIAPA Michael Yukinobu? Cowok Asal Medan, Trending saat MYD Pemeran Pria di Video Syur Gisel Dicari
kolase tribun timur
Gisel dan Michael Yukinobu 

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah Gisel jadi tersangka tersangka kasus video syur, sosok inisial MYD jadi buruan wargaent.

Inisial MYD adalah pemeran pria di video syur 19 detik itu.

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SIAPA Michael Yukinobu? Cowok Asal Medan, Trending saat MYD Pemeran Pria di Video Syur Gisel Dicari

Sosok Michael Yukinobu Defretes Jadi Sorotan: Dikaitkan Video Syur Gisel, Pemain Basket, Intip Foto

Setelah Adhietya Mukti mengungkapkan rasa syukur netizen pun 'mencoret' keybordist ini sebagai yang dicurigai.

Kini muncul nama Michael Yukinobu De Fretes. Instagram Michael Yukinobu De Fretes pun diserbu warganet.

Namun instagram Michael Yukinobu De Fretes kini dikunci.

Siapa Michael Yukinobu De Fretes?

Lahir pada 1 Agustus 1986, Michael Yukinobu de Fretes pernah kuliah di Universitas Tarumanagara.

Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di SMA St. Thomas 1 Medan.

Michael Yukinobu de Fretes diketahui adalah influencer yang berasal dari Medan.

Namun kini ia tinggal di Kakogawa, Hyogo, Jepang.

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Editor: Ilham Arsyam
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