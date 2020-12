Jatuhi 2 Sanksi Sekaligus Kepada Ketua Bawaslu Luwu, Ini Penjelasan Lengkap DKPP

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua, dan pemberhentian sementara Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris dalam perkara 122-PKE-DKPP/X/2020.

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis Ida Budhiati dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 12 perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Teradu terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 2 huruf a dan d, Ayat 3 huruf a dan c, Pasal 7 Ayat 3, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 15 huruf a dan c dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan pemberhentian sementara kepada teradu Abdul Latif Idris sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,” ucap Ketua Majelis via rilis Humas DKPP.

Sanksi pemberhentian sementara juga berlaku sampai dengan adanya perubahan akta notaris CV Fathir Ali yang menerangkan bahwa teradu tidak lagi menjabat sebagai direktur paling lama 30 sejak putusan sanksi dibacakan.

Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menilai teradu terbukti rangkap jabatan.

Pertama sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang, teradu diketahui masih menerima honorarium sebesar Rp 30,4 juta sebagai Ketua UPK-DAPM.

Teradu telah mengundurkan diri sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang, tetapi belum ada surat pemberhentian.

Majelis mengatakan seharusnya pengadu proaktif untuk mendapatkan surat pemberhentian dari jabatan UPK-DAPM.

“Bahkan setelah terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, teradu masih menerima honorarium sebagai Ketua UPK-DAPM dalam kurun waktu Februari 2019 sampai Juni 2020 senilai Rp 30,4 juta, dibuktikan dengan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara UPK-DAPM,” ujar Anggota Majelis, Teguh Prasetyo.