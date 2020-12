Dukung Geliat Pasar Modal di Tengah Pandemi, KSEI Beri Insentif Layanan Jasa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum mereda, pasar modal Indonesia menghadapi kondisi yang cukup menantang.

Hal ini sangat disadari oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Perayaan hari jadi yang ke-23, KSEI mengangkat tema ‘Agility in The New Normal’.

Dimana salah satu fokus perusahaan adalah membangun rencana strategis sesuai dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan terus berubah, khususnya karena adanya pandemi.

Direktur Utama KSEI, Uriep Budhi Prasetyo mengatakan bahwa untuk mendukung industri pasar modal Indonesia, KSEI bersama dengan BEI dan KPEI memberikan insentif atas layanan jasa ke pelaku industri.

"Memberikan insentif atas layanan jasa yang diberikan kepada pelaku industri sehubungan dengan kondisi pandemi mulai Juni hingga Desember 2020," katanya dalam Media Gathering yang digelar virtual, Rabu (23/12/2020).

Untuk pemakai jasa KSEI, penyesuaian yang dilakukan antara lain terkait penurunan biaya penyimpanan dari 0,005% menjadi 0,0045%.

Pembebasan biaya pendaftaran efek awal, biaya tahunan untuk Efek yang diterbitkan selama periode intensif

menjadi 50%.

Juga pengurangan biaya S-INVEST sebesar 75% hingga pembebasan biaya registrasi produk investasi selama periode insentif.

Uriep berharap penyesuaian tersebut dapat terus mendukung geliat pasar modal Indonesia meski diterpa kondisi pandemi.