Berikut Cara Menyatakan Cinta dalam Bahasa Inggris, Mana Paling Romantis?

TRIBUN-TIMUR.COM - Apakah anda sering mengungkapkan perasaan cinta ke orang lain?

Mengungkapkan perasaan cinta kepada orang lain seringkali dilakukan kepada pasangan atau pacar.

Namun kepada orang yang telah kita sayang seperti pada pasangan suami istri.

Namun apakah anda sering mengungkapkan isi hati anda lewat bahasa inggris?

Kalimat yang biasa kita gunakan dalam expressing love atau menyatakan cinta ialah “I love you” atau “aku mencintaimu”.

Namun kita bisa memakai kalimat lain. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti berikut ini untuk menyatakan cinta:

I love you / Aku mencintaimu

I adore you / Aku mengagumimu

I love you to the moon and back / Aku mencintaimu sampai kapanpun

I want you in my life / Aku menginginkanmu dalam hidupku