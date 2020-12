End Of Seasons, Wakai Diskon 70 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Akhir tahun biasanya dijadikan saat untuk berbelanja oleh banyak orang. Sebab di waktu itu, brand-brand ternama berlomba menawarkan diskon besar.

Salah satunya Wakai.

Pantauan tribun-timur.com, Minggu (13/12/2020) , Wakai Trans Studio Mall (TSM) Makassar menggelar promo Buy One Get One yang dilanjutkan dengan diskon hingga 70 persen untuk semua produk Wakai dan Wakai Kids yang berlaku hingga 5 Januari 2021.

Dalam promo ini, konsumen bisa mendapatkan koleksi utama sepatu Wakai dan juga produk Wakai terbaru seperti GYOU, Aruto, Atsui, Shou hingga Wakai Kids.

Seri GYOU adalah sepatu dengan material Eva dan Rubber yang memberikan sensasi ringan di kaki.

Pada bagian atas sepatu, terdapat material nylon knitting yang lebih ringan dari pada kanvas, membuat GYOU terasa seperti kaus kaki.

Pada bagian insole, produk GYOU menggunakan material pylon yang empuk. Sedangkan pada bagian depan sepatu, terdapat material pressed rubber yang melindungi jari kaki serta menjaga bentuk sepatu agar tetap fit.

Sales Promotion Girl Wakai (TSM), Ina, mengatakan Produk GYOU dan Aruto bisa didapatkan dalam promo ‘BUY ONE GET ONE’.

“Produk GYOU merupakan salah satu produk favorit dari Wakai yang memiliki konsep desain future classic, dan diciptakan menggunakan material-material modern untuk mendukung kenyamanan dalam pemakaian sehari-hari,” ucapnya.

" Tidak hanya produk Wakai dewasa saja, promo ini berlaku juga untuk produk Wakai Kids," imbuhnya.

Ina juga menambahkan tahun ini, pelanggan tidak hanya dapat menikmati promo End of Season Sale melalui pembelian langsung di gerai-gerai Wakai, namun juga dapat menikmati promo tersebut melalui pembelian online.