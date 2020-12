TRIBUN-TIMUR.COM - Prabowo Subianto kecewa dikhianati Edhy Prabowo, "anak diangkat dari selokan 25 tahun lalu".

Ketua Umum Partai Gerindra rupanya marah besar soal kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo.

Hal itu diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo.

Menurutnya, saat mendengar kabar bahwa Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benur, Prabowo Subianto marah sejadi-jadinya.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto merasa sangat kecewa dan dikhianati.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati," kata Hasim Djojohadikusumo di Jetski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020), sebagaimana dikutip dari TribunJakarta.com.

Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga mengucapkan kata-kata yang masih diingat Hashim Djojohadikusumo soal kekecewaannya kepada Edhy Prabowo.

Kata-kata itu berisi ungkapan kekecewaan karena selama ini Prabowo Subianto lah yang telah membesarkan Edhy Prabowo.

"Dan terus terang saja, dia bilang ke saya, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," kata Hashim Djojohadikusumo.

"I picked him up from the gutter, and this is what he does to me," katanya menyambung sambil mengungkapkan secara detail apa yang dikatakan Prabowo Subianto kala itu.