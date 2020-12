Bertambah 22 Kasus Positif Covid-19 di Bone, Ada Kontak Pasangan Suami Istri di Lamuru

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Pasien positif Covid-19 asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) bertambah 22 orang.

Tambahan pasien positif terbanyak dari Kecamatan Lamuru, ada 8 orang. Pasien inisial

YL (43), FT (24), FA(41), MF (11), AM (8), HS (58), YR (57) dan KR (33).

Disusul pasien dari Kecamatan Tanete Riattang Barat 6 orang. Pasien inisial IN (40), MA (43), AS (35), AA (49), AS (35) dan AA (49).

Dari Kecamatan Tanete Riattang Timur 5 orang inisial AS (32), MS (22), SR (53), KS (47) dan AAS (39).

Selanjutnya dari Kecamatan Tanete Riattang 4 orang inisial AW (33), AM (57), HN (59) dan KS (20). Terakhir 1 orang dari Kecamatan Cina inisial SN (20).

Juru Bicara Tim Percepatan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bone, Yusuf mengatakan, pasien positif hasil pelacakan kontak dari pasien sebelumnya.

"Pasien positif dari kontak Puskesmas Watampone, kontak pasangan suami istri asal Lamuru yang memeriksakan diri di rumah sakit Soppeng dan dari karyawan bank BUMN," katanya Jumat (4/12/2020).

Selain itu, terdapat satu pasien positif Covid-19 inisial BS, meninggal dunia pada Kamis (3/12/2020) malam.

Pasien meninggal saat dirujuk ke Makassar untuk menjalani perawatan. Sebelumnya, almarhum masuk ke RSUD Tenriawaru karena mengalami sesak.

Pasien dimakamkan di Pekuburan Macanang secara protokol kesehatan.