Malam Tahun Baru, Dimsum Fiesta Ala Mercure Makassar Mulai Rp 175 Ribu 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Turut dihadirkan alternatif lain bagi yang tidak menginap di Malam Tahun Baru 2021.

Makan malam All You Can Eat - Dimsum Fiesta bisa jadi pilihan.

Hanya Rp 175 ribu nett per orang, bisa reservasi.

"Sajian makan malam dihidangkan lengkap dan enak," kata General Manager, Rury Mashuri pada Tribun Timur, Kamis (26/11/2020).

Semisal Chinese food terdiri dari aneka soup, Hainan chicken, pecking duck, chicken kebab, steamboat, live cooking aneka dimsum.

Ice cream dan beragam cookies serta buah-buahan juga akan disajikan.

“Kami menyebutkan sajian tematik family buffet dengan konsep All You Can Eat-Dimsum Fiesta," ujarnya.

Ia menambahkan ada ragam aktivitas lain dihadirkan seperti; membuat pizza bagi ibu dan anak, hiburan live music, dan undian doorprize.

Penerapan protokol kesehatan berlabel ALLSAFE tetap diterapkan.

Seperti, pengecekan suhu tubuh tamu, penyediaan hand sanitizer di area publik, wajib menggunakan masker dan lainnya.

"Kami juga telah lulus audit dan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) oleh pemerintah melalui Kemenparekraf," pungkasnya.