3 Wise Monkeys Mall Ratu Indah, Restoran All You Can Eat bagi Pecinta Sushi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kabar gembira bagi pecinta Sushi. Kini telah hadir Restoran 3 Wise Monkeys di Ground Floor Mal Ratu Indah (MaRI), samping pintu Makassar, Jl DR Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan.

Hadirnya 3 Wise Monkeys di Mal Ratu Indah merupakan cabang pertama di luar Jakarta.

Bagi kalian pecinta Japanese cuisine, tempat ini wajib untuk kalian kunjungi karena banyak pilihan menu yang dihadirkan.

Terdiri dari sushi roll, sashimi, ramen, udon, paket bento, hingga steak. Selain itu, tersedia pula kategori menu all you can eat dan ala carte.

Disinggung soal alasan hadir di Kota Daeng, Perwakilan dari 3 Wise Monkeys Jakarta, Yurizal Tanjung mengatakan, banyak permintaan custumer asal Makassar yang pernah icip-icip di cabang Jakarta.

"Kami juga melihat banyak pecinta makanan Jepang di Makassar," katanya pada Tribun Timur, Senin (9/11/2020).

Karyawan 3 Wise Monkeys Mall Ratu Indah Makassar memperlihatkan menu yang dihadirkan di outletnya, Senin (9112020). (TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN)

Yurizal membeberkan, 3 Wise Monkeys sendiri di Jakarta sudah lama dikenal dengan Restoran Jepang pertama yang menawarkan konsep All You Can Eat.

Dengan hanya Rp 235.000 ++ per pax, selama 90 menit pengunjung sudah bisa menikmati pilihan makanan lebih dari 60 pilihan menu.

Mulai dari Sushi, Sashimi, Mini Donburi, Grilled, Udon, Ramen, hingga Dessert serta free flow Ocha maupun Ice Tea.

“All You Can Eat di 3 Wise Monkeys berbeda karena pilihan menu sangat beragam, dan kami juga menyediakan menu sashimi salmon dan tuna yang biasanya tidak ada di menu AYCE di restoran lainnya," beber Yurizal.