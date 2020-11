Inilah Sosok Ki Do Hoon di Video Musik Rossa yang Jadi Sorotan, Aktor Arthdal Chronicles

Aktor Korea Ki Do Hoon

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Unggah potongan video musik yang terlihat berjudul "Masih" dari penyanyi Rossa mengusik penggemar drama Korea karena hadirnya aktor tampan di video tersebut.

Dikutip dari Kompas.com dalam video tersebut, aktor yang diketahui bernama Ki Do Hoon itu terlihat berlari mendekat sambil melemparkan senyum manis.

"Gagal diriku melupa...tiap engkau menyapa," tulis Rossa dalam unggahannya.

Jadi siapa sosok Ki Do Hoon yang buat netizen termasuk penyanyi Lesti dan Prilly Latuconsina heboh di kolom komentar Rossa.

Ki Do Hoon diketahui lahir di Korea Selatan, 5 April 1995, sehingga tahun ini usianya sudah 25 tahun.

Menjadi artis dari SM Entertaiment, Ki Do Hoon juga dekat dengan Yoona SNSD karena keduanya pernah dipertemukan dalam drama The King in Love.

Sosoknya mencuri perhatian dan mulai populer ketika memerankan Yang Cha, pemuda misterius yang selalu memakai penutup mulut di drama Arthdal Chronicles musim pertama hingga ketiga, yang juga dibintangi Song Joong Ki.

Setelah itu, dia mendapat peran pendukung di drama Catch The Ghost dan Once Again.

Sebelum beralih ke acting, Ki Do Hoon terlebih dahulu aktif sebagai model di bawah naungan Esteem Entertainment.

Ki Do Hoon beberapa kali mengisi acara sebagai bintang iklan produk-produk asal Korea.