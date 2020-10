Deretan Penerima Korean Popular Culture & Arts Awards 2020: Ada Kim Hee Ae hingga SEVENTEEN 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Korean Popular Culture and Arts Awards 2020 telah disiarkan melalui YouTube dan V Live pukul 18.00 KST waktu setempat pada, Rabu (28/10/2020) kemarin.

Tahun ini, SEVENTEEN mendapatkan penghargaan bergengsi dari Prime Minister Award's sebagai musisi terbaik.

Korean Popular Culture and Arts Awards adalah acara penghargaan tahunan dari pemerintah Korea Selatan untuk menghormati kelompok dan individu yang telah berkontribusi besar dan menyebarkan budaya Korea.

Pemerintah Korea Selatan kembali memberikan penghargaan Korean Popular Culture & Arts Awards di tahun ini.

Dikutip dari allkpop, Korean Popular Culture & Arts Awards diselenggarakan oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata bersama Korea Creative Content Agency (KCCA).

Secara total, terdapat empat kategori yang diberikan, yakni Order of Cultural Merit, Presidential Commendations, Prime Minister’s Commendations, dan Minister of Culture, Sports and Tourism’s Commendations.

Adapun nama-nama tokoh yang menerima penghargaan tersebut di antaranya ialah dua pemeran utaam drama 'When the Camellia Blooms' yakni Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul.

Berikut daftar pemenang selengkapnya yang dilansir dari laman Soompi:

Order of Cultural Merit

Go Doo Shim (aktris)