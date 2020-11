Catat Tanggalnya, Ini Sederet Drama Korea Rilis November 2020, Live On hingga Awaken

Drakor Live On dan Awaken

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penggemar drama korea pastinya sudah tidak sabar dengan berbagai drama baru yang akan tayang November 2020.

Drama dengan berbagai genre menarik ini akan segera tayang di layar kaca dengan jadwal tayang yang berbeda-beda.

Di awal bulan November akan hadir drama yang dbintangi Uhm Ji Won berjudul Birthcare Center.

Kemudian ada Please Don’t Meet Him yang akan tayang pada 10 November 2020, dan Drama The Uncanny Counter dan Awaken akan tayang di akhir bulan November.

Dikutip dari asianwiki.com dan mydramalist.com, berikut sinopsis drama Korea yang tayang November 2020.

1. Birthcare Center

Birthcare Center akan tayang perdana pada 2 November 2020 di stasiun televisi tvN.

Dengan jadwal penayangannya mengambil alih slot Record of Youth yakni setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Pemeran utama Birthcare Center adalah Uhm Ji Won, Park Ha Sun dan Choi Ri.

Drama ini disutradarai oleh Park Soo Won, sementara untuk skenario ditulis oleh Kim Ji Soo.