Empat Mahasiswa Unhas Berprestasi di Pemilihan Duta Lingkungan Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) meraih prestasi dalam ajang pemilihan Duta Lingkungan Sulawesi Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia.

Kegiatan ini telah berlangsung pada 1-4 Oktober 2020 lalu.

Empat mahasiswa tersebut yakni, Husnul Khatimah Ahmad (Fakultas Hukum) Runner Up 2 Puteri, Mustabsirah Sabiq (Fakultas Teknik) Winner Puteri, Andi Firman (Fakultas MIPA) Runner Up 2 Putera, dan Andi Fairuz Fakhriyah (Fakultas Hukum) Runner Up 4 Puteri.

Husnul Khatimah Ahmad mengatakan, kegiatan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengkampanyekan isu-isu lingkungan, melalui keterlibatan aktif para pemuda.

Sebagai runner up 2, Husnul bertanggung jawab dalam merancang program kerja untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, agar timbul kesadaran dan kepedulian menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

"Motivasi saya mengikuti kegiatan ini karena saya berasal dari daerah dengan lingkungan asri dan merasakan perbedaan lingkungan Kota Makassar dengan daerah saya. Saya sadar bahwa lingkungan perkotaan benar-benar membutuhkan bantuan dari para generasi muda guna mensosialisasikan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan," kata Husnul, Senin (12/10/2020).

Dengan adanya kegiatan ini, Husnul berharap menjadi wadah berkontribusi untuk permasalahan lingkungan dan konsisten dalam upaya melestarikan lingkungan, dengan memulai dari diri pribadi sekaligus menjadi ikon lingkungan yang mampu mengedukasi dan menginspirasi masyarakat luas.

Saat ini, lanjut Husnul, permasalah lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah.

Pencemaran udara, air, persampahan, limbah dan beberapa kerusakan lingkungan lainnya masih menjadi hal yang membutuhkan penanganan bersama.

"Melalui keterlibatan peran pemuda, diharapkan isu-isu lingkungan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk bersama sama menjaga lingkungan," pungkasnya