TRIBUN-TIMUR.COM - 10 Wanita Asia Terseksi 2020, Termasuk Aurel Hermansyah: Ini Kelebihan Kekasih Atta Halilintar

Kekasih Atta Halilintar, Aurel Hermansyah masuk jajaran Wanita Asia Terseksi 2020.

Putri musisi Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu masuk deretan wanita cantik seperti Alia Bhatt, Liu Yifei, Marion Jola hingga Mahlagha Jaberi.

Atas predikat itu, Aurel Hermansyah pun mengungkapkan perasaannya lewat Instagram Story-nya, Kamis (8/10/2020).

Putri sambung Ashanty ini mengucapkan terima kasih pada media tersebut.

"Thank you," tulisnya disertai emoji nangis, tangan bersimpuh dan jatuh cinta.

Akun fanbase Aurel Hermansyah, @titaniaurelie juga mengunggah pengumuman tersebut untuk mendukung sang idola.

Di kolom postingan akun tersebut, sejumlah penggemar pacar Atta Halilintar ini mengucapkan selamat.

Mereka mengungkap sebab utama Aurel masuk daftar itu.

Fans menganggap kalau Aurel memang layak mendapatkan predikat jadi perempuan terseksi.

Bukan hanya karena punya paras cantik dan body goals, namun Aurel juga multitalenta.

Kecantikan kakak Azriel Hermansyah ini terpancar dari dalam karena dirinya dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah oleh fansnya.

"Penilaiannya itu dinilai bukan hanya BODY nya doang tp juga sikap, talenta dan juga Otak. Apa gk makin bangga gue. You did it aurel! Did it," komentar netizen.

"wow mpok Nur, dirimu memang cantik ditambah hatinya juga cantik. sayangi orang dengan tulus," puji netizen.

"Berlian yang terpendam, cantikmu dan diam mu mengalahkan dia yang melukai hatimu, teruslah berkarya dan berprestasi sayangku loli," komentar lainnya.

Ada juga netizen yang sampai memberikan pesan khusus pada Atta Halilintar karena pacarnya jadi salah satu perempuan terseksi.

"Beruntung banget dirimu bang Atta Halilintar, calon bojomu diakui Asia," komentar netizen.

Dari daftar yang dirilis media itu, dari Indonesia ada nama Aurel Hermansyah dan Marion Jola.

Selanjutnya ada beberapa nama selebriti mulai dari Alia Bhat hingga Liu Yifei.

Sekilas tentang Aurel Hermansyah, ia sudah disorot sejak kecil karena merupakan anak artis ternama.

Ayahnya musisi dan ibunya diva Tanah Air.

Semakin besar Aurel pun makin menunjukkan pesonanya dan berubah menjadi perempuan cantik yang jago dandan.

Malah gara-gara dirinya yang pintar dan suka makeup, dirinya sampat dituding operasi plastik oleh netizen.

Meski itu sudah dibantah oleh dirinya dan juga dibela pihak keluarga.

Ibu sambungnya, Ashanty yang paling membelanya.

Berikut daftar dan profil singkat 10 perempuan Asia Terseksi Tahun 2020: