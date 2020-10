30 Kumpulan Ucapan Hari Guru Sedunia 5 Oktober 2020 Bahasa Inggris dan Indonesia, Kirim WhatsApp, FB

TRIBUN-TIMUR.COM - Selain orangtua, guru punya peran penting bagi anak. Wajar jika mereka menerima banyak apresiasi.

Ternyata, 5 Oktober 2020 tidak hanya diperingati sebagai HUT TNI, tetapi juga merupakan hari guru sedunia loh.

Ayo ucapkan kata-kata indah untuk gurumu agar lebih semangat dalam menjalani hidup. Berikut ini kumpulan ucapan hari guru 2020 dalam bahasa Inggris maupun Indonesia.

Kirim ke gurumu via WhatsApp atau update status di media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter.

Cek daftarnya dikutip dari Tribunnews.com:

1. Jika Anda bisa membaca ini, maka berterima kasihlah kepada guru.

(If you can read this, then thank to your teachers).

2. Guru… Terima kasih atas semua bimbingan maupun ilmu yang telah engkau beri kepada semua muridmu. Selamat hari Guru 2020.

(Teacher ... Thank you for the guidance and knowledge that you have given to all your students. Happy Teacher's Day 20120).

3. Jadikanlah guru-guru Anda sebagai orang terhormat. Sehingga ilmu-ilmu terbaik datang kepada Anda. Selamat hari Guru 20120.