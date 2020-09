FOTO: Kunjungi Warga Zona 4, Deng Ical Pilih Door to Door

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR

Calon Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengunjungi warga di zona 4 yang meliputi Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya, Makassar, Sabtu (26/9/2020). Kampanye door to door dipilih karena pasangan Dilan taat pada protokol pencegahan covid-19. Dengan door to door pertemuan bisa dihadiri sedikit orang, senantiasa menjaga jarak dan tidak berkerumun. Selain itu, pola door to door juga menjaga pola komunikasi kandidat dengan warga menjadi sangat efektif. Sebab, bisa bicara dari hati ke hati. Kandidat dan tim juga bisa mendengar dengan baik setiap keluhan atau harapan-harapan warga.