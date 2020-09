Sebelum Ditemukan Tewas di Jeneponto, Randy Tulis Status di Facebook Ucapan Perpisahan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Randy Secada warga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di Kabupaten Jeneponto, Selasa (22/9/2020), malam.

Sebelum ditemukan tewas, Randy sempat mengunggah status terakhir melalui akun Facebook miliknya dengan menuliskan ucapan perpisahan.

Kalimat perpisahan postingan terakhir Randy yakni, "See You Again" yang berarti sampai jumpa lagi.

Hal itu diketahui malalui postingan gambar screenshot status Randy yang diunggah akun Facebook bernama Kartini Meredekawati yang merupakan teman dari almarhum Randy.

Gambar screenshot status Randy yang diunggah menuliskan caption "Randy Secada sosokmu yg sya kenal semsa sekolah Smp smpai skrg nda bax crta n sllu senyum," tulis Kartini Meredekawati, Rabu, (22/9/2020).

Selain itu, dia juga menuliskan bahwa Randy merupakan teman yang dikenal sejak SMP dan mengenang almarhum adalah sosok yang sangat baik.

Diketahui, polisi sudah berhasil menangkap pelaku. Saat ini pelaku sedang berada di Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Meski telah ditangkap, polisi belum membocorkan identitas pelaku dan motif dari pembunuhan.

Diberitakan sebelumnya, Korban bernama Randy Secada, beralamat di Jalan Raya Lanto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Hal itu diketahui berdasarkan informasi dari kartu identitas korban yang ditemukan warga.

Saat ditemukan, terdapat luka sayatan dileher yang diduga dilukai mengunakan benda tajam.

Selain itu, terdapat beberapa luka bekas tusukan pada beberapa bagian dari tubuh korban.

Laporan wartawan TribunBantaeng.com, Achmad Nasutio