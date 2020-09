Cara Download Watch Dogs 2 dan Football Manager 2020, Game Gratis dari Epic Games

TRIBUN-TIMUR.COM-Perusahaan pengembang game yang berbasi di Cary, Carolina Utara, Epic Games kembali menggratiskan game-game andalannya.

Minggu ini, Epic Games membagikan game Watch Dogs 2, Football Manager 2020 dan Stick It To The Man! secara gratis.

Watch Dogs 2, Football Manager 2020 dan Stick It To The Man dapat Anda unduh atau download secara gratis mulai hari ini, Jumat (18/9/2020).

Kesempatan ini tergolong terbatas, pasalnya Epic Games hanya menggratiskan hingga Kamis (24/9/2020) mendatang.

Bagi Anda yang berminat, segera klik link berikut.

• PUBG Mobile Resmi Kolabolasi dengan BLACKPINK, Akankah Seperti Alan Walker?

Epic Games Gratiskan Game Watch Dogs 2 dan Football Manager 2020, Segera Download di Sini (epicgames.com)

Watch Dogs 2

Dikutip dari ubisoft.com, berlatar pada tahun 2016, sistem operasi jaringan inftastruktur kota yang canggih, ctOS 2.0 diimplementasikan di bebera kota AS.

ctOS 2.0 digunakan untuk menciptakan kota metropolitan yang lebih aman efisien.

Dalam game ini, Anda akan bermain sebagai Marcus Holloway, seorang peretas muda yang brilian.

Ia tinggal di tempat kelahiran revolusi teknologi, Wilayah Teluk San Francisco.

Bekerja sama dengan Dedsec, kelompok peretas terkenal, Anda diminta untuk mengungkap bahaya tersembunyi dalam ctOS 2.0.