Shutterstock via Kompas.com

TRIBUN-TIMUR.COM - Kurs atau Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Senin 14 September 2020 di 5 Bank. Berikut selengkapnya!

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot berhasil menguat ke Rp 14.880 per dolar AS pada penutupan Senin (14/9/2020).

Berdasarkan data Bloomberg, posisi rupiah menguat 0,07 persen dari penutupan Jumat (11/9/2020), yakni Rp 14.890 per dolar AS.

Kondisi rupiah yang menguat sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang di kawasan yang juga berada di zona hijau.

Hingga pukul 15.00 WIB, hanya baht Thailand dan rupee India yang masih bertahan di zona negatif, sebagaimana dilansir Kontan.co.id.

Baht menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan setelah turun 0,10%, isusul, rupee India yang melemah 0,09%.

Sementara won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan setelah naik 0,27%.

Diikuti, yen Jepang yang menanjak 0,17% dan ringgit Malaysia yang menguat 0,13% terhadap dolar AS.

Selanjutnya, dolar Singapura yang naik 0,11%, peso Filipina dan dolar Taiwan menguat masing-masing 0,08% dan 0,07%.

Yuan China yang naik 0,07 dan dolar Hong Kong menguat tipis 0,003% pada sore ini.