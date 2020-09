Jumlah Saham Syariah Capai 63 Persen di BEI, Dapat Penghargaan dari GIFA 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) tidak menjadi penghalang bagi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kembali meraih The Best Islamic Capital Market pada ajang penghargaan

internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2020.

Penghargaan tersebut diterima secara virtual oleh Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi dalam acara Online Awards Ceremony (OAC) of the 10th Global Islamic Finance Awards (GIFA) yang disiarkan langsung dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

Inarno menjelaskan suatu kehormatan bagi kami menerima penghargaan ini untuk kedua kalinya, terlebih

di tengah Pandemi Covid-19 yang menekan kinerja Pasar Modal Syariah Global.

"Penghargaan ini memicu kami untuk terus berinovasi dalam mengembangkan industri Pasar Modal Syariah Indonesia," katanya, Selasa (15/9/2020).

Sebelumnya, BEI telah menerima penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market pada 2019, yang

merupakan kategori penghargaan yang tertinggi dalam industri pasar modal syariah global.

Selain itu, BEI juga telah menerima penghargaan sebagai The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2016, 2017 & 2018 dan juga penghargaan sebagai The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018.

GIFA merupakan salah satu penghargaan internasional yang paling independen dan prestisius di industri

keuangan syariah dunia.

Proses seleksi nominator dilakukan secara transparan oleh pihak ketiga yang profesional dan independen. GIFA diselenggarakan oleh EdBiz Consulting yang berkantor pusat di London,

Inggris.

BEI dinilai secara konsisten berhasil memberikan pertumbuhan yang baik bagi perkembangan Pasar Modal

Syariah di Indonesia dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, dengan melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan

pengembangan bersama para stakeholders,

tidak hanya untuk mengupayakan peningkatan pasar namun juga menjaga agar tetap sesuai dengan kaidah syariah yang diwujudkan dalam beberapa pencapaian.