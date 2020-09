Bantuan Langsung Tunai Rp300 Ribu Per KK Diperpanjang, Calon Penerima Dibahas Dalam Musyawarah Desa

Maryani, Pendamping Desa Di Kecamatan Segeri-Pangkep (dok.tribun)

Maryani

Pendamping Desa Kecamatan Segeri

Melaporkan dari Pangkep

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Desa Baring Kecamatan Segeri, Pangkep, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus membahas calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Skema II, Senin (7/9/2020), awal pekan lalu.

Musdes digelar menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan No 50 dan 101, Peraturan Menteri Desa No 7, dan Surat Edaran kemendagri terkait Perpanjangan bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu perulan per KK selama 3 bulan. Berdasarkan peraturan menteri, desa wajib menganggarkan Dana Desa untuk BLT skema II

Kegiatan ini dibuka Bapak Camat Segeri Syahrul Sipato SH. Dalam sambutannya, Camat Segeri berterima kasih kepada Pemerintah Desa Baring atas kesediaannya mengikuti Peraturan mentri untuk melanjutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dia berharap clon penerima manfaat betul-betul warga yang kena dampak Covid-19.

Kepala Desa Baring Ratnawati Sapa MSi dalam sambutannya mengatakan bahwa calon penerima kali ini adalah warga Desa Baring yang belum pernah tersentuh oleh bantuan sebelumnya termasuk dana PKH, BPNT, maupun BLT Skema I.

Menurut Ratnawati, calon penerima manfaat yang diverifikasi dari hasil pendataan masing-masing RK sebanyak 221 KK dengan jumlah yang sama pada tahap sebelumnya dan insya Allah akan secepatnya direalisasikan.

Kepala Desa Baring Ratnawati Sapa MSi membagikan masker di sela Musyawarah Desa di Desa Baring Kecamatan Segeri, Pangkep, Senin (7/9/2020), awal pekan lalu. (Courtesy: Maryani/Pendamping Desa)

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan masker yang berlogo kemerdekaan RI yang penyerahannya diberikan secara simbolis kemasing-masing RK dan selanjutnya di bagikan ke peserta musyawarah.(*)