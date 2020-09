Lengser Baim Wong dan Raffi Ahmad, Ini Youtuber Penghasilan Tertinggi Agustus, Atta dan Ricis Lewat

TRIBUN-TIMUR.COM - Berhasil lengser Baim Wong dan Raffi Ahmad, siapa sangka kini Deddy Corbuzier bertengger sebagai Youtuber dengan penghasilan terbesar di Indonesia.

Atta Halilintar dan Ria Ricis juga terdepak untuk perhitungan Agustus 2020 ini.

Mengacu data Social Blade, Jumat (28/8), Deddy Corbuzier menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 29.100 hingga US$ 465.900 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 428,18 juta hingga Rp 6,86 miliar (kurs Rp 14.714 per dollar AS).

Penghasilan Baim Wong lewat akun Baim Paula memang cenderung melorot.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 28.400 hingga US$ 453,900.

Selain mematahkan dominasi Baim Wong, pamor dan penghasilan bulanan Deddy melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Ria Ricis..

Berikut ini daftar lima Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1) Deddy Corbuzier

Jumlah subscribers: 11 juta