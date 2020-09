TRIBUN-TIMUR.COM - Bahaya Kesepian Tak Bisa Dianggap Sepele, Terbukti Tingkatkan Risiko Kematian Dini

Perasaan Kesepian bisa melanda siapa saja tanpa memandang status sosial. Bahkan tidak hanya dialami oleh mereka yang hidup sendirian.

Seseorang yang hidup dalam popularitas atau selalu berada di keramaian pun bisa saja merasa sepi sepanjang hidupnya.

Kondisi inilah yang disebut dengan Kesepian kronis.

Kesepian kronis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan Kesepian dalam waktu lama.

Seseorang bisa mengalami kesepian ketika kebutuhan mereka akan hubungan sosial tidak terpenuhi.

Tak hanya mempengaruhi kondisi mental, Kesepian juga telah terbukti dapat meningkatkan risiko kematian dini.

Salah satu riset yang membuktikan hal tersebut telah diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences.

ilustrasi depresi (spectator.co.uk)

Riset dilakukan oleh seorang profesor psikologi dari University of Chicago, John T. Cacioppo.

Dalam penelitian tersebut, Cacioppo membuktikan bahwa risiko kematian dini meningkat sebesar 14 persen pada orang-orang yang mengalami kesepian kronis.